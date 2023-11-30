إسماعيل فرغلي: بناتي محجبات.. وربيت ولادي على حب الصلاة

أكد الفنان إسماعيل فرغلي، أهمية الأعمال الكوميدية ودورها في إدخال السعادة على المشاهدين قائلا «أحب الأعمال من يدخل السرور على قلب مؤمن، إسعاد الناس أمر مهم.

وقال فرغلي خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج كلام ما بينا على قناة صدى البلد «قولت في السابق حياتي ينفع تتعمل فيلم، لأننا شوفنا الموت والقسوة والحرمان وكرم من ربنا، وهو ما أثرى شخصيته كفنان».

وأضاف «ولدت في أسرة متوسطة، وعشنا حياة وسط مجتمع شرقي، وتعلمنا الحلال والحرام، والعيب والصواب بالفطرة، وهذا ما علمته لأبنائي»، معلقا «الحمد لله كل بناتي محجبات، ويصلون كل صلاة في وقتها، بنتي قالتي شكرا يا بابا إنك علمتني الصلاة، علمت أولادي إننا نصلي عشان نشكر ربنا على نعمه، مش عشان خايفين من عذاب القبر».

وحول عدم وجود صور لأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي قال «البيت جامع بالنسبة لي، إحنا اتربينا على إن لو أنا مش موجود في البيت، أخويا ميدخلش، زي ما قال الدكتور مصطفى محمود الدنيا ساعة، وعشان أشوف ولادي في الجنة والحياة الأبدية، لازم أخليهم يصلوا وأنا وهما نتقي ربنا».

