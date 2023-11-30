أحمد حجازي يعود إلى إنجلترا من بوابة 4 أندية

اقترب النجم المصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، من العودة مجددًا إلى إنجلترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعاد حجازي إلى تدريبات الاتحاد مؤخرًا بعد غياب فترة طويلة، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، التي تعرض لها منذ نهاية الموسم الماضي، خلال مباراة الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2022-2023، وذلك بتاريخ 28 مايو 2023.

وقد يدخل مدافع المنتخب الوطني، قائمة فريقه في المباريات المقبلة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، حيث لم يتواجد في قائمة العميد في الدوري السعودي للموسم الجاري 2023-2024.

وترغب 4 أندية إنجليزية في الحصول على خدمات أحمد حجازي في الميركاتو الشتوي المقبل، وبالتالي تقترب عودة مدافع وست بروميتش ألبيون السابق إلى إنجلترا.

ووفقًا لشبكة «TEAMtalk» البريطانية، فإن هناك صراع إنجليزي رباعي على ضم حجازي في يناير المقبل.

وتترقب أندية، بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف سيتي موقف حجازي من اتحاد جدة؛ تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب فريقا بيرنلي وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يشارك ميدلسبره وكارديف في الشامبيونشيب.

كما أشارت الشبكة إلى أن هناك اهتمام اهتمام إسكتلندي بمدافع اتحاد جدة، من أندية سيلتيك وجلاسكو رينجرز.

ويجب على الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات أحمد حجازي، التفاوض مع نادي اتحاد جدة؛ لأن عقده يمتد مع النادي السعودي حتى يونيو 2026.