ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري: حماس حركة وطنية داخل فلسطين ومن يقف ضدها يخون الوطن العربي

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر وقطر تلعبان دورا محوريا في عملية استمرار الهدنة بغزة.
وتابع بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «كل شخص يعلم أن موقف القاهرة هو السعي لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني، وإقرار وقف مستدام للنار»، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف «ما حدث يؤكد فشل إسرائيل التام في تحقيق أهدافها على أرض غزة، رغم ما ارتكبته من جرائم، ووفقا للصحف الإسرائيلية اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود ألف جندي مصاب غير القتلي»، مردفا «حماس حركة تحرر وطني داخل فلسطين، ومن يقف ضدها يخون الوطن العربي، ويخون نفسه، البعض يرى أن الطريق لقلب الغرب يمر عبر الهجوم على المقاومة، هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، من يختلف على أي فرد من المقاومة يعلم أنه يناصر العدو ويتجرأ على الحقيقة ويخون، هذه جريمة لا تختلف عن جريمة العدو».
وواصل  بكري «الأيام ستمر والشعب الفلسطيني لن ينسى ما قام به المتصهينون المحسوبون ظلما على أمة العرب».
 

الإعلامي مصطفى بكري مصر وقطر العدوان الاسرائيلي على غزة