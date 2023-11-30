«الصحة العالمية» تحذر من تأثير تغير المناخ على انتشار الملاريا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أثر التغيرات المناخية على انتشار مرض الملاريا، مؤكدة أن تغيرات درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار يمكن أن يؤثر على سلوك البعوضة الناقلة للمرض.

وذكرت المنظمة - في تقريرها السنوي حول مرض الملاريا، اليوم الخميس، أن الفيضانات التي ضربت باكستان العام الماضي على سبيل المثال أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالملاريا بحوالي 5 أضعاف.

وأوضحت أن عدد الإصابات بالملاريا في عام 2022 بلغ حوالي 249 مليون حالة على مستوى العالم مقابل 233 مليون حالة قبل وباء كورونا، منوهًا بأن الاستجابة العالمية للملاريا واجهت عددًا متزايدًا من التهديدات مثل مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية والأزمات الانسانية والقيود على الموارد وتأثيرات تغير المناخ والتأخير في تنفيذ البرامج لا سيما في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالملاريا.

وأضافت أن خمس دول تحملت العبء الأكبر من هذه الزيادات وهي باكستان التي تمثل أكبر زيادة وسجلت نحو 2.6 مليون حالة في عام 2022 مقابل 500 ألف حالة في عام 2021، لافتًا إلى أنه لوحظت زيادات كبيرة كذلك في دول (إثيوبيا - نيجيريا - بابوا غينيا الجديدة - أوغندا).

وتابعت أن المنظمة صدقت هذا العام على 3 دول أخرى خالية من الملاريا هي (أذربيجان - بليز - طاجيكستان)، بينما تسير عدة بلدان أخرى على المسار الصحيح للقضاء على الملاريا في العام المقبل.