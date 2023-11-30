الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

أكد وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح أن الحالة الصحية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس مستقرة، سائلا " المولى جل وعلا أن يمن على أمير الكويت بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية ".

وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي صرح أمس الأربعاء بأن حالة أمير الكويت الصحية مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.

وكان قد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وصرّح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.