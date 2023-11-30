تعليمات بتعزيز الإجراءات الأمنية بالمدارس استعدادًا لانتخابات الرئاسة

اتفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الخميس، انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بمدرسة طلائع المستقبل الرسمية لغات.

جاء ذلك برفقة طارق خليل مدير امن الإدارة، وكان في استقبالهما حنان امبابى مديرة المدرسة،

تابع مدير عام الادارة استعداد المدرسة وجاهزيتها للانتخابات الرئاسية واطمأن على عوامل الأمن والسلامة وصلاحيات طفايات الحريق.

واطمأن على توفير الإضاءة والتهوية الجيدة، وأوصى بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.

فى نهاية الزيارة تقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل بالمدرسة على مجهودهم المتميز الملموس وحسن انتظام اليوم الدراسى وحسن جاهزية المدرسة للانتخابات الرئاسية متمنيا للجميع التوفيق والسداد.