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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤكد لمديرة صندوق النقد الحرص على الشراكة المثمرة واستمرارها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عقب وصول  الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ كوب ٢٨، استقبل بمقر إقامتة بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.


وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، 

واكد حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي