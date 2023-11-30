إسماعيل فرغلي: لا أعترف بقائمة المنقولات.. وهذه مواصفات عريس ابنتي

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه لا يعترف بقائمة المنقولات ومطالب الزواج، معلقا «أنا بقيت جد دلوقتي».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج كلام ما بينا على قناة صدى البلد «إحساس الحفيد أجمل ما يمكن، حينما تقدم عريس ابنتي لخطبتها، قولتله أنا مش بتكلم في قائمة أو غيره لأني بديك أغلى حاجة عندي»، مضيفا «طبعا يجب حفظ الحقوق، لكن الأهم اختيار شريك يتقي ربنا ويحسن معاملة والديه».

وأضاف فرغلي «منذ حوالي 3 سنوات، أديت العمرة وحينها كنت قريب من ربنا جدا، قولتله أنت حاسس بقلبي ودعيت عدة دعوات وشعرت بانفتاح حينها، وربنا كرمني بعدها ووجدت أبواب فتحت»، مردفا «وارد إن ربنا لا يعطيك، لكن لن يأخذ منك، أنت فقط اتقي الله».

