استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. تعليمات بصيانة مدرسة عمرو بن العاص

تفقد أشرف فرغلي مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الخميس، انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية.

رافقه خلال الزيارة طارق خليل مدير امن الادارة، وكان في استقبالهما عثمان مصيلحى مدير المدرسة

تابع مدير عام الادارة استعداد المدرسة وجاهزيتها للانتخابات الرئاسية واطمأن على عوامل الامن والسلامة.

وأوصى بضرورة استكمال أعمال الصيانة وتوفير الاضاءة والتهوية الجيدة وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة.

فى نهاية الزيارة تقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل بالمدرسة على مجهودهم المتميز الملموس وحسن انتظام اليوم الدراسى وحسن جاهزية المدرسة للانتخابات الرئاسية متمنيا للجميع التوفيق والسداد.