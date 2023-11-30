ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية لـ"القاهرة الإخبارية": كتبت كتاباً عن صدام حسين وياسر عرفات والأسد والمستقبل مع الرئيس السيسي في المنطقة

المؤرخ الفرنسي شارل
المؤرخ الفرنسي شارل سان برو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إنه كتب كتابًا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكتابًا آخر عن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، ولأن مصر دولة كبيرة فالرئيس السيسي كان له مواقف حكيمة للغاية، مشيرًا إلى أن مصلحة فرنسا تتمثل في البقاء مع مصر والسيسي.

وأضاف المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، في لقاء ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُعيد صياغة مواقف فرنسا في السياسة العربية، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا مع الرئيس السيسي.

وأوضح أنه كتب كتابًا عن الأسد، لأنه كان رجلًا عظيمًا، مشيرًا إلى أنه يعتقد بأن المستقبل سيكون مع الرئيس السيسي في المنطقة.

المؤرخ الفرنسي شارل سان برو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات