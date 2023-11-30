مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية لـ"القاهرة الإخبارية": كتبت كتاباً عن صدام حسين وياسر عرفات والأسد والمستقبل مع الرئيس السيسي في المنطقة

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 07:56 م

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إنه كتب كتابًا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكتابًا آخر عن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، ولأن مصر دولة كبيرة فالرئيس السيسي كان له مواقف حكيمة للغاية، مشيرًا إلى أن مصلحة فرنسا تتمثل في البقاء مع مصر والسيسي.

وأضاف المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، في لقاء ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُعيد صياغة مواقف فرنسا في السياسة العربية، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا مع الرئيس السيسي.

وأوضح أنه كتب كتابًا عن الأسد، لأنه كان رجلًا عظيمًا، مشيرًا إلى أنه يعتقد بأن المستقبل سيكون مع الرئيس السيسي في المنطقة.