من قلب باريس.. سان برو لـ"القاهرة الإخبارية": لا يمكن الاعتماد على قادة الاتحاد الأوروبي فى حل القضية الفلسطينية

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان صديقًا له ودائمًا ما كان يعود إليه لأنه كتب كتابًا عنه، مشيرًا إلى أن عرفات أخبره بأنه يؤيد حل الدولتين وإرساء السلام، ولكن هناك حاجة لإيجاد ديجول على الجانب الآخر، وعندما وجد "ديجول" في شخص "رابين" قٌتل.

وأضاف سان برو، في لقاء ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال وقف إطلاق النار، ولا يمكن الاعتماد على قادة الاتحاد الأوروبي لإنجاز هذه الأمور سواء الرئيس الفرنسي أو المستشار الألماني، مشيرًا إلى أن الغرب اتبع بكل غباء الولايات المتحدة في الحرب ضد روسيا.

ولفت إلى أن مشكلة الحرب الروسية تتمثل في رغبة الولايات المتحدة في بيع النفط لأوروبا، وهذا أمر ليس طبيعيًا، متسائلًا: "لماذا لا تقوم أوروبا بشراء النفط من الدول المقاربة سواء روسيا أو أذربيجان".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يُظهر قدرته على قلب الطاولة في القضية الفلسطينية، أو الحرب الروسية، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك.

ونوه المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، بأن الصين لا تهتم إلا بالمصالح الاقتصادية، أما الروس فلديهم مشكلة في أوكرانيا، ومع الدول المتحالفة مع أمريكا، ولذلك أعتقد أنهم ما زالوا ضعفاء.