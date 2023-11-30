محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للعديد منها، ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمالها، وتلافي ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة أولاً بأول، تمهيداً لدخول تلك المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس طارق يوسف الجزار وكيل وزارة النقل بالفيوم، ووفد شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، الذي ضم المهندس عبدالرحمن حسن فوزي، والمهندس أحمد عبد الغنى، وأشرف سالم المدير الإداري لشركة دار الهندسة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة إيمان قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد خير الله نائب رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والمهندسة صفاء سعفان رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور هاني همام مدير مرفق الإسعاف بالفيوم، وإسلام عبد التواب منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والجهات ذات الصلة، والشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

تناول الاجتماع، مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات التى شملت الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإطفاء والأسواق، والأبنية التعليمية، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، خلال المرحلة القادمة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وأشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع إلى أنه تم التسليم الفعلي لعدد من المشروعات، وتم فرشها ودخلت حيز الخدمة بكامل طاقتها، كما تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد من المشروعات الأخرى التى بلغت نسب تنفيذ أعمالها الإنشائية 100% وما زالت بها بعض الملاحظات التى لا تعيق التشغيل، وجار العمل على تلافيها، موجهاً بوضع برنامج لتسليم كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها خاصة في قطاعات الصحة والإسعاف، والمجمعات الزراعية والخدمية، ومراكز الشباب والرياضة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار الأمثل لكافة المنشآت والأصول، التى تم إنشاء بدائل لها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد المحافظ، علي ضرورة الوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، على المشروعات التى تم نهوها، وتقديم ملاحظات للإستلام الإبتدائي للمشروعات التى قاربت علي الإنتهاء، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ إن وجدت، موجهاً مسئولي جهاز التعمير بوضع جدول زمنى لإستلام الأماكن والمنشآت التى تم نهوها، مع ضمان وجود آليات تضمن جودة الإستلام، وعمل محضر إدارى لكل منشأة والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات عند الاستلام الفعلي.

وشدد محافظ الفيوم، على الاستغلال الأمثل لكافة مكونات عمليات الإحلال والتجديد، خاصة في قطاع الكهرباء والإنارة، مع أهمية تزويد محولات الكهرباء بعدادات لمعرفة كميات الاستهلاك عن محاسبة شركة الكهرباء، موجهاً بتشكيل فريق عمل مكون من "أحد مهندسي دار الهندسة، وأخر من جهاز التعمير، وثالث من قطاع الكهرباء، ورابع من الإدارة الهندسية بمجالس المدن، مع عضو من الشركة القابضة للكهرباء والطاقة"، لمراجعة كافة الاسلاك الكهربائية فنياً التى تم احلالها وتجديدها، لبيان الصالح منها لإعادة استخدامه، مع تركيب أسلاك الكهرباء على أعمدة الجهد المنخفض وعد تركها بدون أسلاك.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم الانتهاء منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل بها، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات.