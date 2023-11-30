لافروف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على شفا الهاوية ولا وضوح لمستقبلها

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على شفا الهاوية ولا وضوح لمستقبلها.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة سكوبيه بمقدونيا الشمالية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس "إن روسيا تأسف للقول إن منظمة الأمن والتعاون تقع على شفا الهاوية وإن مستقبل المنظمة مجهول".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "في غضون ما يزيد قليلا عن عام ستكون الذكرى السنوية الـ 50 لوثيقة هلسنكي الختامية، وفي هذا الصدد يؤسفني أن أشير إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقترب من هذه الذكرى السنوية بحالة يرثى لها"، مؤكدا أن مستقبلها لا يزال غير واضح.