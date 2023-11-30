الكرملين: لدى لافروف جدول عمل خلال لقاء وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن لدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جدول عمل مكثف; خلال لقاء وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال حول من سيلتقي لافروف في القمة الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - "سيقوم الزملاء من وزارة الخارجية بالإبلاغ بالإعلان عن ذلك إذا رأوا ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي لديه عمل مكثف للغاية وجدول أعمال مضني جدا في لقاءات مختلفة.

ويشارك لافروف في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية.

وتعد زيارة سكوبيه هي أول زيارة يقوم بها لافروف إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 دون احتساب زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا.

وكانت الزيارة السابقة لوزير الخارجية الروسي إلى أوروبا في يناير 2022، عندما زار جنيف وأجرى مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى الأول من كانون ديسمبر 2023، وذلك بدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر منظمة حكومية دولية ذات توجه أمني في العالم، وتأسست في بودابست عام 1994.