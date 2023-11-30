من قلب باريس.. مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية لـ"القاهرة الإخبارية": اليهود مرعوبين من الوضع الراهن

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إن المشكلة في فلسطين وطنية وليست دينية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من اليهود مرعوبين من الوضع الراهن، ويتحدثون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الأسوأ.

وأضاف المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان غير متفهمًا بصورة سريعة إمكانية إنشاء دولتين، وكان يريد إنشاء دولة واحدة علمانية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولكنه أيقن في النهاية صعوبة تحقيق هذا الأمر.