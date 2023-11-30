الإمارات تساهم بـ100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار في "COP28"

أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مساهمة الإمارات بـ100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار خلال اليوم الأول لفعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28.

وقال عبد الله بن زايد مغردا على موقع "إكس" "تويتر سابقا": "نهنئ كافة الأطراف على إطلاق صندوق الخسائر والأضرار المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخط، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".

تجدر الإشارة إلى أن مصر استضافت الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، والذ كان فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا، ولتنفيذ ماجاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات ؛ وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.