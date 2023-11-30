الدوري السعودي.. محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام اتحاد جدة

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الخليج، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره اتحاد جدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود محمد شريف هجوم فريقه أمام الاتحاد، بعدما تسبب في ركلة جزاء، الذي أحرز من خلالها الخليج الهدف الوحيد في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة، التي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-3.

ويحتل الخليج، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة المرتبة الرابعة وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة اتحاد جدة

حراسة المرمى: الحيدري

خط الدفاع: حمسل - خبراني - الشنقيطي - ريبوتشو

خط الوسط: عبدالإله هوساوي - منصور حمزي - محمد العبدالله

وفي الهجوم: إيفو رودريجيز - محمد شريف - خالد ناري.