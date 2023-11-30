إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 15 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في المنطقة الواقعة بين طهطا وجرزا بإتجاه القاهرة.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 15 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.