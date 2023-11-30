موقف أحمد حجازي.. تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج بالدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، نظيره الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، إذ ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب أحمد حجازي عن المباراة، لعدم الجاهزية والرؤية الفنية للمدرب الجديد للعميد جالاردو، وذلك بعدما عاد مدافع المنتخب الوطني إلى تدريبات الاتحاد مؤخرًا بعد غياب فترة طويلة، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، التي تعرض لها منذ نهاية الموسم الماضي، خلال مباراة الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2022-2023، وذلك بتاريخ 28 مايو 2023.

ويقود الفرنسي كريم بنزيما، هجوم فريق النمور رفقة المغربي عبدالرزاق حمدالله، على أن يتواجد البرازيلي فابينيو في خط الوسط، في ظل غياب نجولو كانتي بسبب الإصابة.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الرابع عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - زكريا هوساوي

خط الوسط: فيصل الغامدي - فابينيو - صالح العمري

وفي الهجوم: إيجور كورنادو - كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله.