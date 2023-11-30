في يومها السابع.. إسرائيل تواصل خرق الهدنة بقطاع غزة

قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، في خرق للهدنة في يومها السابع.

وأفادت مصادر صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال حلّقت في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان الهدنة في يومها السابع.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن دبابات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين في حي النصر بمدينة غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.

وقالت حماس، صباح اليوم، إن الاحتلال رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية، وذلك رغم تأكيد الحركة أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.