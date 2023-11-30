الزمالك ينفي وصول عروض سعودية لضم زيزو بالميركاتو الشتوي

نفي نادي الزمالك، وصول عروض رسمية من أندية سعودية ترغب في ضم نجم الفريق أحمد مصطفي زيزو، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير سعودية قد أوضحت أن نادي الشباب السعودي يرغب في ضم نجم الزمالك أحمد زيزو وقام بالتفاوض مع النادي الأبيض.

ويتمسك مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب باستمرار زيزو مع الفريق خاصة وأنه أحد أهم اللاعبين المؤثرين بالفريق الأبيض والجماهير ترفض رحيله.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الجمعة، تدريباته وذلك استعدادا لموقعة سوار الغيني الأحد المقبل على ملعب السلام، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بحضور 15 ألف مشجع.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب الفوز على فيوتشر أمس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس، على فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد افتتح مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية بالفوز على حساب فريق ابوسليم الليبي بنتيجة 1-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.