التشكيل الرسمى لمباراة فاركو والمقاولون بدورى nile

أعلن شوقى غريب، وخالد جلال المديران الفنيان للمقاولون العرب وفاركو، تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد برج العرب فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى (دورى nile).

وجاء تشكيل تشكيل المقاولون كالتالى: عامر عامر، أمير عابد، أحمد الشيمي، لؤى وائل، أمادو نياص، أحمد فوزى، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء، فاورقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمار حمدى.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى: محمد سعيد شيكا، بابا كار، عبد الله بكرى، جيفرسون إنكادا، كينجسلى سوكارى، وليد علي، ياسين السيد، سيف تيري، أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمد فخري.

ويحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما المقاولون العرب يحتل المركز الثامن عشر والأخير بنقطتين فقط جمعهما من 6 مباريات حيث تعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات ولم يتذوق طعم الانتصار هذا الموسم.