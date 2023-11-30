رسميًا.. ليون الفرنسي يقيل مدربه بعد شهرين ونصف

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الخميس، إقالة المدير الفني الإيطالي للفريق، فابيو جروسو من منصبه، وتعيين بيير ساج بشكل مؤقت خلفًا له.

وأقال ليون، فابيو جروسو من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، أدت إلى احتلال الملك، المركز الثامن عشر الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 12 جولة من المسابقة.

وكان جروسو، تولى تدريب ليون في سبتمبر الماضي خلفًا للمدرب الفرنسي، لوران بلان، الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب النتائج السلبية.

ونشر النادي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني، بيانًا، أعلن من خلاله إقالة فابيو جروسو من تدريب الفريق بعد شهرين ونصف تقريبًا وبالتحديد بعد 73 يومًا، لتصبح أقصر مدة لمدرب في تاريخ النادي.

وقال ليون في بيانه: «نظرًا للنتائج التي حققها الفريق مؤخرًا، وبعد تحليل عميق لوضع الفريق الأول، الذي يحتل حاليًا المركز 18 في الدوري الفرنسي، قرر أولمبيك ليون إنهاء عمل فابيو جروسو ومساعديه رافاييل لونجو وفرانشيسكو فاكاريلو وفيتوريو كاريلو وماورو كاريتا مع النادي».

وأكد في بيانه، على أن يتولى بيير ساج المهمة الفنية بداية من المواجهة المقبلة ضد لانس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وقاد فابيو جروسو، ليون في 7 مباريات في الدوري الفرنسي، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، وتعادل في 2 وخسر 4.