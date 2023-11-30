استمرار حبس المتهمين باستدراج عامل دليفري وسرقته بالإكراه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس ٣ أشخاص متهمين باستدراج عامل دليفري وسرقته بالإكراه، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، بأنه أثناء إستقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز، ولدى وصوله فوجئ بـ3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته وإستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.