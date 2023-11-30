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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الليلة.. حفل عامر التوني والمولوية المصرية في قبة الغوري

الفنان عامر التونى
الفنان عامر التونى
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يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الليلة ، حفل جديد للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية".

يقدم "التوني" مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين اثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل: ابن الفارض ،ابن عرب ، السهروردي ،الحلاج ، ابو ميدن الغوث واخرين منها: "متى ياحبيب القلب" "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى اضلعى".

جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1994 و شاركت بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أندونسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا وغيرها.

الفنان عامر التونى المولوية المصرية مركز إبداع قبة الغورى قطاع صندوق التنمية الثقافية اخبار الثقافة