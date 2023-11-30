أحمد مقلد بـ"مناظرة التنسيقية": المشهد السياسي تطور بشكل كبير خلال عهد الرئيس السيسي

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المشهد السياسي الحالي هو مشهد كاشف ومتعدد وله دلالات كبيرة وتطور فنحن الآن أمام خامس انتخابات رئاسية، مضيفًا أن هناك تطور واضح في الحياة السياسية وهناك حراك أوسع وإرادة حقيقية في التنمية السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، بالتزامن مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي تمهيدًا لبدء تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وأضاف "مقلد" أن الشكل السياسي تطور بشكل كبير خلال الفترة السابقة، مشيرًا أن التطور العام في الحياة السياسية في مصر أدى إلى حراك سياسي كبير لم نعهده من قبل، لأن الدولة المصرية كانت تواجه العديد من التحديات الضخمة على مدار العشر سنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك كان هناك تنمية حقيقية في الحياة السياسية، وعلى رأسها الحوار الوطني الذي كان جامعًا لكل لكل القوى الوطنية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، له رؤية في تنمية الدولة المصرية من كل جوانبها، وأهمها التنمية السياسية فما نحن فيه اليوم هو مشهد كاشف والأحزاب السياسية تتنافس بشكل قوي، مضيفًا أن هذا المشهد لم يكن موجودًا من قبل، فالأحزاب السياسية الآن لها تمثيل في البرلمان في الفصل التشريعي الثاني بدلًا من المستقلين في الفصل التشريعي الأول، والحوار الوطني أشرك كافة طوائف المجتمع وهو ما يعد استمرًار لرؤية مصر 2030.

وأوضح ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه حدث تطورًا واضحًا في ملف حرية الرأي والتعبير، وسيتم تطويره في المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الرئيس السيسي هو أكثر رئيس استخدم جوانب التنمية السياسية، وسنستمر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وسنعمل على تعزيز ودعم المجتمع المدني وعودة المحليات.

وأكد أن سبب تأخر قانون المحليات وعدم إصداره حتى الآن هو الخلاف بين الأحزاب، ولأول مرة يقول رئيس الجمهورية للأحزاب أن ما سيتم الاتفاق عليه داخل الحوار الوطني سيتم تنفيذه، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح السياسي يجب أن تكون مرنة ومستمرة وأمامنا خطوات مهمة في الحقوق والحريات ويجب أن ننظر إلي التقدم الذي حدث في هذا الملف والاستمرار في تقوية الحياة الحزبية والعامة.

وقال عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن الدولة تعمل وفقًا لأولويات في مشروع حياة كريمة، فتعمل على القرى الأكثر فقرًا وإحتياجًا، مضيفًا أن مشروعات حياة كريمة لن تتوقف حتى يصل الصرف الصحي والتعليم والتطوير لكل قرى مصر، وفيما يخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ودوره، أكد مقلد أنه يقوم بوضع الضوابط والقواعد المتعلقة بالتعيين وهذا ليس تدخلًا في أعمال السلطة القضائية.

واختتم النائب أحمد مقلد، حديثه مناشدًا المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة الفعالة في العملية الإنتخابية.

أدار الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية، وشارك في المناظرة، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.