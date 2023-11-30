اليابان تحث الولايات المتحدة على وقف طائرات «أوسبري» العسكرية العاملة بها

قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن طوكيو حثت الولايات المتحدة على وقف طائراتها العسكرية من طراز "أوسبري" العاملة في اليابان بعد تحطم طائرة من الطراز نفسه أمس الأربعاء قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب غرب اليابان.

وأكد مسؤولون أن وزارة الدفاع طلبت من الجيش الأمريكي التأكد من أن طائرات أوسبري آمنة للطيران قبل السماح لها بالعمل مرة أخرى في اليابان، باستثناء أي طائرات مطلوبة لأنشطة البحث والإنقاذ.

وأشارت الوزارة إلى أن اليابان ستوقف طائراتها من طراز أوسبري في الوقت الحالي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم "الخميس".

ومن جانبها، قالت وزارة النقل، إن الطائرة أوسبري، التي تحطمت بالقرب من جزيرة صغيرة قبالة ساحل جنوب غرب اليابان، أجرت اتصالا طارئا لطلب الإذن بالهبوط في مطار قريب قبل حوالي 10 دقائق من وقوع الحادث.

واختفت الطائرة الأمريكية، وهي واحدة من ست طائرات متمركزة في قاعدة يوكوتا الجوية في الضواحي الغربية لطوكيو، من على شاشة الرادار حوالي الساعة 2:40 بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي الياباني.

وبحسب مسؤولين في الحكومة اليابانية، أوضح الجيش الأمريكي لليابان أمس أن الطائرة "أوسبري" التي تعرضت للحادث قامت "بهبوط غير مخطط له" في البحر، لكن اليابان أكدت في وقت لاحق أن الطائرة "تحطمت" بالفعل، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها.