غياب جوارديولا.. قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر نوفمبر بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر نوفمبر 2023.

وكشفت الرابطة عن قائمة المرشحين، التي تضم 4 مدربين، لا يوجد بها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بجانب غياب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول.

كما شهدت القائمة، غياب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، الذي حصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، الذي حصد الجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على جائزتي شهري أغسطس وسبتمبر.

وفتحت رابطة البريميرليج، باب التصويت للجماهير، لاختيار أفضل مدرب في شهر نوفمبر عبر الموقع الرسمي للرابطة حتى يوم الاثنين 4 ديسمبر، على أن تكشف عن المدرب الفائز بالجائزة الأسبوع المقبل.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر، كل من، مدرب لوتون تاون روب إدواردز، الذي نهض بفريقه من منطقة الهبوط، وقاد الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج لفوزه الأول على أرضه ضد كريستال بالاس، والتعادل مع ليفربول بهدف لمثله.

وتواجد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد بالقائمة، بعدما حقق 3 انتصارات في 3 مباريات خاضها فريق الشياطين الحمر خلال هذا الشهر.

وترشح إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد للحصول على الجائزة، بعدما فاز على تشيلسي بنتيجة 4-1، وعلى أرسنال 1-0.

فيما جاء مدرب بورنموث أندوني إيراولا ضمن قائمة المرشحين للجائزة، بعدما قاد فريقه للفوز في بمباراتين من أصل 3 مباريات في شهر نوفمبر، منهم انتصار على نيوكاسل.

المرشحون لحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر

1- روب إدواردز .. لوتون تاون

2- إريك تين هاج .. مانشستر يونايتد

3- إيدي هاو .. نيوكاسل يونايتد

4- أندوني إيراولا .. بورنموث.