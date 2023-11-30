فريد زهران يؤكد حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين

تلقى المرشح الرئاسى فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية وحماية الصحفيين المصريين.

وأكد فريد زهران حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين ومع كافة ممثلى النقابات المصرية، كما أكد تفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، فى تطوير مهنة الصحافة وحماية المشتعلين بها وتوفير أجواء تمكنهم من ممارسة دورهم فى ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

وتعهد زهران فور فوزه فى الإنتخابات الرئاسية بتنفيذ أربع طلبات فورية هي:

1- اطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والتعبير.

2- رفع الحجب عن المواقع المحجوبة والسعى بعد ذلك لإقرار تشريع ينظم عملهم ومراجعة تشريعات الحجب.

3- تعيين الصحفيين المؤقتين فى الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم.

4- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين وكذلك خطابات الصحف والمواقع المعتمدة كوثيقة للتعامل مع كافة الاطراف دون الحاجة لأية تصريحات اخرى وسيقتصر نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.

وأكد فريد زهران أن باقى الطلبات ستكون محل بحث فى حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة يرعاها فى حالة فوزه.