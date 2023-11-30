قطر تستضيف البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية

تستضيف القوات المسلحة القطرية البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية - الأولى لأسلحة الخرطوش ( الاسكيت - تراب ) للرجال والسيدات، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 9 ديسمبر 2023، والتى ستقام فعالياتها بمجمع ميادين الرماية (لوسيل) بمدينة الدوحة.

وقد وجهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدعوة للواء حسام خضر نائب رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية، والوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الإتحاد العربى للرياضة العسكرية، مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، لحضور فعاليات البطولة.

يشرف على البطولة من الإتحاد العربى للرياضة العسكرية العميد الركن محسن مطلق المعصب "الكويت" عضو المكتب التنفيذى للإتحاد مشرفا إداريًا، والعقيد عبد العزيز مستحسن "المغرب" عضو اللجنة الفنية للإتحاد - مشرفا فنيًا، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى "السعودية" عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - مشرفا إعلاميًا، ومن الأمانة العامة للإتحاد على جاد محمد المدير المالى للإتحاد.

يشارك في البطولة من الدول العربية أعضاء الإتحاد العربى للرياضة العسكرية كل من: مصر، الكويت، تونس، الأردن، سوريا، سلطنة عمان، وقطر (الدولة منظم البطولة).

وقد استعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جيدًا، وباتت كافة أمور البطولة جاهزة لإنجاح هذا الحدث والعرس العربى الكبير.