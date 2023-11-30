6 مرشحين لجائزة لاعب شهر نوفمبر بالبريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر نوفمبر 2023.

وحصد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، جائزة شهر أكتوبر الماضي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما حصل الثنائي، الإنجليزي جيمس ماديسون والكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعبي توتنهام هوتسبير على جائزتي شهري أغسطس وسبتمبر.

ويتنافس على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج 6 لاعبين، أبرزهم، رحيم ستيرلينج جناح تشيلسي، وهاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، وجيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي.

كما ضمت قائمة المرشحين، أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد، توماس كامينيسكي حارس لوتون تاون، وماركوس تافيرنييه لاعب بورنموث.

سجل ستيرلينج هدفين وصنع آخر مع تشيلسي في شهر نوفمبر، وأسهم ماجواير في خروج فريقه بشباك نظيفة في 3 مباريات خاضها مانشستر يونايتد هذا الشهر، ونجح دوكو في صناعة 4 أهداف وأحرز هدفًا مع مانشستر سيتي.

وترشح كامينيسكي للحصول على جائزة لاعب الشهر بعد تصديه لـ15 تسديدة أمام ليفربول، بينما سجل جوردون هدفين وصنع آخر مع نيوكاسل، فيما أحرز تافيرنييه هدفين مع بورنموث.

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، باب التصويت للجماهير، لاختيار أفضل لاعب في شهر نوفمبر عبر الموقع الرسمي للرابطة حتى يوم الاثنين 4 ديسمبر، على أن تكشف عن اللاعب الفائز بالجائزة الأسبوع المقبل.

المرشحون لجائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

1. رحيم ستيرلينج .. تشيلسي

2. هاري ماجواير.. مانشستر يونايتد

3. جيريمي دوكو .. مانشستر سيتي

4. أنتوني جوردون .. نيوكاسل يونايتد

5. توماس كامينسكي .. لوتون تاون

6.ماركوس تافيرنييه .. بورنموث.