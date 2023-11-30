جامعة أسيوط تعقد لقاءً تعريفيًا بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، انطلاق أعمال اللقاء التعريفى بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "ISF"، وجلسة عمل حول مسابقة "حافز الابتكار 2024"؛ والذى نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب؛ بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

جاء ذلك ضمن سلسلة الحملات الهادفة إلى توعية الطلاب، وتبنّي أفكارهم المستحدثة، والمبتكرة، بالتعاون مع نادى ريادة الأعمال بالجامعة وإدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

حاضر فى فعاليات اللقاء؛ الدكتور عبد الرحمن حيدر منسق صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ " ISF "، ومستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ حرص الجامعة على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بأهمية تحفيز، ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف شباب المُبتكرين في الجامعات، والمراكز البحثية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وذلك من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ والذى يحرص دائما على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية والوصول بها إلى السوق المحلية والدولية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى، كافة الطلاب والباحثين من أبناء الجامعة إلى ضرورة التوسع فى الأفكار البحثية وربطها باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية؛ لافتًا إلى أن مسابقة حافز الابتكار والتى اطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تعد فرصة متميزة للطلاب، تساعدهم على الوصول بأفكارهم إلى الأسواق مما يخدم إقتصاد الدولة؛ داعيا الطلاب من أبناء الجامعة فى شتى التخصصات إلى المشاركة بأفكارهم الإبداعية فى المسابقة.

تناول اللقاء؛ التعريف بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"ISF" والذى تم انشائه بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، والذى يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.

واستعرض الدكتور عبدالرحمن حيدر، أبرز الأنشطة، والفعاليات التي ينظمها صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ، وأهمها مسابقة "حافز الابتكار 2024"، التى تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولا لتحديات التنمية في مصر، حيث تقدم المسابقة عدد من الإمتيازات للطلاب المبتكرين منها؛ الدعم المالي للمشاريع والذى يصل إجماليه إلى 1.5 مليون جنيه مصري، وبرامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار.

كما أضاف “حيدر” أن الموعد النهائى للتقدم فى المسابقة هو ٨ ديسمبر ٢٠٢٣؛ مستعرضًا معايير التقييم فى المسابقة والتى تضمنت؛ ملائمة عنوان الابتكار وارتباطه بالفكرة، ووضوح المشكلة الأساسية التي يعالجها الابتكار، وجودة المقترح البحثي، وتميز الابتكار عن الابتكارات الموجودة حاليا، والإبداع والتميز في عرض الفكرة، ووضوح خطوات تنفيذ فكرة الابتكار، وتحديد الصعوبات والتحديات خلال فترة تنفيذ الابتكار، وملائمة الحلول المقترحة لحل تلك الصعوبات والتحديات، ووضوح الجهة المستفيدة من الابتكار.