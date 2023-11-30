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الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء غد الجمعة

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "عمرو بن العاص٢، صلاح أبو حسين ٣، المنشية"، وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١/ ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق٢ / ١٢ / ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر ٤٠٠ مم بشارع منشآة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

مساء الجمعة قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة