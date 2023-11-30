من قلب باريس.. مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية لـ"القاهرة الإخبارية": دعم فرنسا لإسرائيل نتائجه سلبية

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إن الاتحاد الأوروبي مجرد مزحة، مشيرًا إلى أن هناك مليون يهودي يعيشون في فرنسا، ومعظمهم قادمين من الجزائر أو تونس، وهناك مجتمع مسلم يُقدر بـ7 ملايين تقريبًا.

وأضاف المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الحكومة الفرنسية تدعم إسرائيل، وهذا الأمر لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن “المشكلة الموجودة الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإذا حظرنا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، فيجب علينا حظر المظاهرات المؤيدة لإسرائيل، حتى لا يكون هناك ازدواجية في المعايير”.

وأوضح أن سياسة ازدواجية المعايير لا تُطاق من وجهة نظر الفرنسيين، مشيرًا إلى أن حكومة إيمانويل ماكرون لا تعرف كيفية تحقيق التوازن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعتقد يإمكانية أن تكون صديقة للجميع، ولكن هذا ليس صحيحًا.