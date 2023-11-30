من قلب باريس.. شارل سان لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا وإسرائيل لا يهتمون بالإنسانية

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إن المجتمع الدولي غير موجود في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لديهما أي اهتمام بالمجتمع الدولي، ولا يهتمون بالإنسانية.

وأضاف المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الأمم المتحدة غير موجودة، مشيرًا إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة رائعة، ولكنه لا يتبعها أي أفعال على الأرض.

وأضاف أن العالم أجمع ضد إسرائيل، والغرب الذي يقف مع إسرائيل لا يمثل سوى 10% من سكان العالم فقط.