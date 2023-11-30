من قلب باريس.. مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية لـ"القاهرة الاخبارية": نتنياهو يريد تدمير غزة بشكل كامل

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعود إلى تاريخ طويل من النزاع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد أن يجعل من قطاع غزة عبرة، ويضغط لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وهو يريد تدمير قطاع غزة بشكل كامل.

وأضاف المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أنه لا يتعاطف مع حماس، مشيرًا إلى أن “ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني الأسبق أخبره بأن حركة حماس ضد السلطة الفلسطينية، وهذا ما أكده مؤخرًا أحد أعضاء حكومة نتنياهو حيث وصف حماس بالصديق الآمن، ويجب أن نقتنع بهذا الأمر”.

وأوضح أن هناك اقتناعًا بأن حماس خُلقت ضد القومية العربية، فهي حركة ليست وطنية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن جرائم إسرائيل أكبر ولا تُطاق بالنسبة للفلسطينيين.