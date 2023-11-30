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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط هارب من أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى قنا

ضبط أحد العناصر الإجرامية
ضبط أحد العناصر الإجرامية بقنا هارب من أحكام قضائية بالسجن ا
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة، سبق اتهامه فى 29 قضية ما بين "سرقة بالإكراه - سلاح نارى – نصب – إطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى جنايتى "سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "سلاح نارى – نصب") حال تواجده بالقرب من محل إقامته، وبحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات لذات العيار). 

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين.

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