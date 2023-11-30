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الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ‏68716 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏68716 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 68716 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (13494) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (121) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (2335) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (128) مخالفة دراجة نارية.
 (18) مخالفة موقف عشوائى.
 (4) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
يأتي ذلك  تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وزارة الداخلية خلال 24 ساعة ضبط ‏68716 مخالفة مرورية متنوعة