الكونفيدرالية الأفريقية.. 15 ألف مشجع لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وافقت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل على ملعب السلام، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب الفوز على فيوتشر أمس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس، على فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.