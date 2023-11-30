خاص.. حقيقة طلب بيراميدز تخفيض عقد رمضان صبحي

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن طلب ادارة بيراميدز من اللاعب تخفيض قيمة عقده.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إنه لا صحة لما تردده بعض وسائل الإعلام حول رغبة النادي في تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي.

وأضاف المصدر أنه لم يتم فتح موضوع تجديد عقد رمضان صبحي في الوقت الحالي واللاعب يشعر براحة كبير في صفوف بيراميدز، والنادي يقدر قيمته الفنية.

وشدد المصدر على أن رمضان يتبقى له موسم ونصف في تعاقده مع بيراميدز والنادي ملتزم بجميع الاتفاقات المادية معه وكل زملائه.

وتابع المصدر أنه لا صحة للتقارير التي تحدثت في الفترة الأخيرة عن تهديد رمضان بالانتقال لصفوف نادي الزمالك لأن اللاعب هدفه الاحتراف في أوروبا فقط.