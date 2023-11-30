الأرجنتين على القمة ومصر الـ33.. "فيفا" يعلن التصنيف العالمي للمنتخبات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر الجاري.

وتصدر المنتخب الأرجنتينى قمة التصنيف وحل المتخب الفرنسى فى الوصافة.

بينما تراجع المنتخب البرازيلي من المركز الثالث إلى الخامس، بسبب تدهور نتائجه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وجاءت قائمة المنتخبات العشرة الأوائل كاملة، كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا.



وعلى المستوى العربى والإفريقى:

1- المنتخب المغربى، المركز 13 عالميًا.

2- منتخب السنغال، المركز الـ 20 عالمياً.

3- تونس المركز الـ 28 عالمياً.

4- الجزائر المركز الـ 30 عالمياً.

5- مصر المركز الـ 33 عالمياً.

6- نيجيريا المركز الـ 42 عالمياً.

7- الكاميرون المركز الـ 46 عالمياً.

8- كوت ديفوار المركز الـ 50 عالمياً.

9- مالي المركز الـ 51 عالمياً.

10- بوركينا فاسو المركز الـ 57 عالمياً.



ويبقى منتخب السعودية خامسا على المستوى العربي بعد كل من المغرب وتونس والجوائز ومصر بتواجده في المرتبة (56)، يليه قطر (58)، العراق (63)، الإمارات (64)، عمان (74)، البحرين (86).

