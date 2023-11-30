مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسي حماد أمين الحزب بالمحافظة، المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من ١٠ آلاف مواطن من كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية.

شارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، فضلا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز قبائل المحافظة وأعضاء الحملة الانتخابية وبعض الكيانات السياسية وحشود من أهالي المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيلم نفذته أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت في جميع أنحاء الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد النائب حماد موسي حماد عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة دعم محافظة الإسماعيلية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة لمواصلة مسيرة التنمية والإنجازات على أرض مصر، مطالبا الجميع بالالتفاف خلف القيادة السياسية.

وقال فضيلة الشيخ عبد المجيد عودة مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر بعلمائه وشبابه يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد وجه القمص بنيامين مزيد ممثل الكنيسة كلمته للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا جئنا اليوم حبا في وطننا الغالي لنقول نحن معك لنكمل مسيرة الإنجازات التي تحققت علي أرض مصر.

فى حين أوضح النائب أحمد بدارن البعلي عضو مجلس النواب والأمين المساعد للحزب بالمحافظة، أن الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على حماية مصر من الأخطار المحيطة بها.

من جانبه طالب النائب سامي هاشم عضو مجلس النواب وأمين التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن المصريين برد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

بدوره دعا النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن الجميع لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرمز الكبير لتكملة المسيرة.

كما استعرض النائب سامي سليم عضو مجلس النواب الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في محافظة الإسماعيلية وفي مقدمتها التأمين الصحي الشامل.

وأختتم المهندس محمد سعيد البعلي الأمين المساعد للحزب بمحافظة الإسماعيلية بالدعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية حفاظا على الأمن والأمان والاستقرار.