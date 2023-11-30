مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة يبدأ تصوير "بيت الرفاعي" في ديسمبر

يبدأ الفنان أمير كرارة تصوير مسلسل "بيت الرفاعي" في ديسمبر المقبل، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

يشارك في مسلسل "بيت الرفاعي" بجانب الفنان أمير كرارة كل من أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، ميرنا جميل، دنيا المصري، عايدة رياض ومن إخراج أحمد نادر جلال وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

يذكر أن الفنان أمير كرارة اعتاد عليه الجمهور في الظهور بالموسم الرمضاني حيث قدم العام الماضي مسلسل "سوق الكانتو" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، مها نصار، أحمد صلاح حسني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا وأشاد به النقاد الفنيين، حيث دارت أحداثه في عام 1920، داخل سوق البالة في وسط البلد، وتنشأ قصة حب بين "طه القماش" الدور الذي قدمه الفنان أمير كرارة و "راوية" الشخصية التي قدمتها الفنانة مي عز الدين، حيث وصف أدائها بـ "الرقي".