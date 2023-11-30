"مصر أكتوبر" تنظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا لدعم السيسي غدا بالإسكندرية

تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا تحت شعار "لست وحدك "، لحث ذوي الهمم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، غدا الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرًا.

كما يأتي هذا المؤتمر الجماهيري دعما وتاييدًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المُقبلة، متمنين لوطننا الغالي مزيد من الأمن، والإستقرار، والتقدم، مصطفين خلف قائدنا داعمين له دائمًا.

وعلى هامش المؤتمر، سيتم تنفيذ حفل ختام نشاط ذوي القدرات والهمم "قادرون باختلاف" مع عرض كافة الانجازات التي تمت في مجال خدمة قادرون باختلاف وانجازاتهم الرياضية والفنية، ويقوم بإحياء الحفل فريق الكورال والموسيقى.

يذكر أن أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، قد نظمت مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، في 13 نوفمبر، وذلك بالمدينة الشبابية بأبى قير، شرقى المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وأكد المهندس أحمد حلمي، علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة بفعالية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة».