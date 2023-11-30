جاد يستعرض المشاركة المصرية لمهرجان الشباب في روسيا

قدم شريف جاد الأمين العام للجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى الذى سوف يعقد فى روسيا في مارس 2024، عرضا حول المشاركة المصرية فى المهرجان.

جاء ذلك فى إطار الحفل الختامى لمنتدى الشباب المصرى الروسي الرابع الذى عقد بالقاهرة، حيث استعرض التقرير ملامح المشاركة المصرية في الدورة السابقة عام 2017.

ترأس شريف جاد الأمين العام للجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى، الوفد المصرى المكون من 102 من الشباب وبدعم من رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة، بما ساعد على أن يكون الجناح المصري احد اهم الاجنحة من بين 180 دولة وشهد اقبالا كبيرا للوفود المشاركة للفوز بالهدايا التذكارية.

وأكد “جاد” أن الوفد المصرى تميز بالحضور القوى والمشاركة في كافة الفعاليات مع تقديم عرض فنى، والتقى بعض اعضاء الوفد مع الرئيس بوتين.

وحول المشاركة المصرية في الدورة القادمة في مهرجان الشباب العالمى في مارس 2024، قدم جاد الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لدعم اللجنة المصرية مما عزز مكانتها بين اللجان التحضيرية للدول المختلفة.

كما قدم جاد الشكر للسفير الروسي جيورجي بوريسينكو للاهمية التى توليها روسيا للمشاركة المصرية، مؤكدا ان الشباب المصري سجل أعلي نسبة مشاركة من خلال 4000 مسجل مما يعكس اهتمام الشباب المصري بالتواجد في سوتشي بين 187 دولة سوف تشارك.

وأشاد بجهود الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير والعاملين بوزارة الشباب والرياضة، الذى كان له أكبر الأثر في زيادة عدد المسجلين.