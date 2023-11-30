ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير التعليم الفني بالقاهرة يشهد حفل تكريم أوائل الأنشطة الطلابية

جانب من فعاليات الحفل
جانب من فعاليات الحفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالقاهرة، اليوم الخميس، حفل تكريم أوائل الطلبة والمتميزين فى الأنشطة الطلابية.

أقيم حفل التكريم بمدرسة الفسطاط الثانوية بنين التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية.

وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بدعم الصفوة المتميزة من الطلاب المتفوقين علميًا وعمليًا ليكونوا مثل وقدوة لأقرانهم، بحضور عصمت الطوخى، مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، وياسر ذكى مدير المدرسة.

وأكد "عبده" اهتمام قيادات المديرية بالعملية التعليمية للوصول لجيل متسلح بالعلم والمعرفة ، يسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر .

وأضاف أن جميع مدارس العاصمة داعمة للمتفوقين والمتميزين في كافة الأنشطة المدرسية.

 وفي الختام وجه مدير التعليم الفني بالقاهرة التهنئة للطلبة على تفوقهم، وقدم الشكر إلى مدير عام الإدارة ومدير المدرسة على جهودهما المبذولة مع الطلبة.

التربية والتعليم التعليم الفني بالقاهرة حفل تكريم اوائل الطلبة