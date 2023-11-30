مدير التعليم الفني بالقاهرة يشهد حفل تكريم أوائل الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالقاهرة، اليوم الخميس، حفل تكريم أوائل الطلبة والمتميزين فى الأنشطة الطلابية.

أقيم حفل التكريم بمدرسة الفسطاط الثانوية بنين التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية.

وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بدعم الصفوة المتميزة من الطلاب المتفوقين علميًا وعمليًا ليكونوا مثل وقدوة لأقرانهم، بحضور عصمت الطوخى، مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، وياسر ذكى مدير المدرسة.

وأكد "عبده" اهتمام قيادات المديرية بالعملية التعليمية للوصول لجيل متسلح بالعلم والمعرفة ، يسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر .

وأضاف أن جميع مدارس العاصمة داعمة للمتفوقين والمتميزين في كافة الأنشطة المدرسية.

وفي الختام وجه مدير التعليم الفني بالقاهرة التهنئة للطلبة على تفوقهم، وقدم الشكر إلى مدير عام الإدارة ومدير المدرسة على جهودهما المبذولة مع الطلبة.