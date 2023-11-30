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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 15 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بإدفو

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، موجهاً بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين من أجل فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الشعب .

من جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إستمرار الحملات المكبرة والتى أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بقريتى الحجز بحرى والبصيلية قبلى بإجمالى مساحات ألفين و900 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد فى المهد على أملاك الدولة بقرية الطوناب بمساحة 300م2 .

وأشار  إلى أن الحملات شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل .

وفى نفس السياق أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناءاً على تكليفات المحافظ جارى مواصلة الجهود لإستمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والأتربة وتراكمات القمامة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وبين المناطق السكنية بمدينة نصر النوبة وذلك بمتوسط إجمالى 20 طن يومياً .

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ازالة التعديات رفع المخلفات والأتربة أخبار محافظة أسوان