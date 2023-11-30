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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بيقطفوا ملوخية.. إحالة مدير مدرسة و2 آخرين للشئون القانونية بالدقهلية.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية وضبط المخالفات
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قرر اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، إحالة مدير مدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل. 

جاء ذلك خلال الجولة المفاجأة التي أجراها رئيس المركز، اليوم الخميس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وأثناء مرور رئيس المركز على أحد المدارس، تبين وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفين، وقيامهم بتقطيفها، وتقرر إحالتهم للتحقيق.

وكلف رئيس المدينة ادارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، وتلافي أي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

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