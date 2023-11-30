مصرع شاب طعنًا على يد صديقه بالدقهلية

تخلص شاب بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية من صديقه طعنًا بسكين وذلك بعد مشادة كلامية بينهما ، تطورت غالى مشاجرة قام فيها الأخير بالتخلص من صديقه لخلافات مالية بينهما وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة من مستشفى تمي الأمديد المركزي بوصول "أحمد حاتم فتحي"، 19 عامًا، مقيم قرية "صدقة" دائرة المركز ، مصاب بطعنات متفرقة بالصدر والبطن واشتباه نزيف بالرئة اليسرى وتوفي عقب وصوله "إدعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه يدعى"سيف.م.ا"، ومقيم قرية الخمسة التابعة المركز قام على إثرها الأخير بالتخلص من المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لصبط المتهم وذلك بعد فراره عقب ارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.