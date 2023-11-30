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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة بالطريق الدائرى فى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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لقى شخص مصرعه وذلك خلال عبوره الطريق الدائري أمام إحدى المعاهد الخاصة بمدينة المنصورة وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي وضبط السائق المتسبب فى الواقعة والتحفظ على السيارة. 
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بإصطدام سيارة بأحد الأشخاص ونقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي "جثة هامدة".
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "محمد عبدالمنعم محمد المدبولى" مقيم منطقة جديلة- بنطاق قسم ثان المنصورة. 
وتبين أن المتوفى لقى مصرعه بعد أن صطدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق الدائري أمام احدى الجامعات الخاصة، وتمكن الأهالي من الإمساك بقائد السيارة وتسليمه إلى الشرطة.  
وبسؤال قائد السيارة إعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد منه وقدم رخصة قيادة وتسيير ساريتين.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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